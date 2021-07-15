Almanya'da son yılların en büyük felaketi: Ölü sayısı 42'ye yükseldi
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 6 bina çöktü, 42 kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle 70'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi.
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Bonn şehrinin güneyindeki Ren Nehri'ne dökülen Ahr nehrinin taşarak evlere büyük hasar verirken 6 binanın çöktüğü aktarıldı.
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Polis, selde 42 kişinin hayatını kaybettiğini, 70'den fazla kişinin de kaybolduğunu belirtirken, yaklaşık 50 kişinin ise evlerin çatılarında mahsur kaldığını söyledi.
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Polis sözcüsü, "İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin konuşlandırıldığı pek çok yer var. Henüz çok net bir resmimiz yok çünkü kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.
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