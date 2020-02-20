Almanya'daki kanlı saldırıdan fotoğraflar

Alman güvenlik güçlerinin 2 kişi olduğu belirtilen ve koyu renk bir araçla kaçan saldırganları yakalama çalışmaları sürerken, saldırının faillerinden biri olduğu belirtilen kişinin evine operasyon düzenlendi. Bu kişi ile birlikte evdeki bir başka kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



