  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Şubat 2020 10:10

Almanya'daki kanlı saldırıdan fotoğraflar

Almanya'da Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafeye düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Saldırıda 5 Türk'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Almanya'daki kanlı saldırıdan fotoğraflar

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde gerçekleştirilen iki ayrı silahlı saldırıda toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

1/ 18
Almanya'daki kanlı saldırıdan fotoğraflar

Saldırganların otomatik silahlarla ateş açtığı iki kafede, 5'i ağır çok sayıda kişi de yaralandı.

2/ 18
Almanya'daki kanlı saldırıdan fotoğraflar

Alman güvenlik güçlerinin 2 kişi olduğu belirtilen ve koyu renk bir araçla kaçan saldırganları yakalama çalışmaları sürerken, saldırının faillerinden biri olduğu belirtilen kişinin evine operasyon düzenlendi. Bu kişi ile birlikte evdeki bir başka kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

3/ 18
Almanya'daki kanlı saldırıdan fotoğraflar

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşti. İki kafe arasında yaklaşık 2,5 km mesafe bulunduğu, sahiplerinin de farklı kişiler olduğu belirtildi.

4/ 18
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM