Almanya'dan Türkiye'ye döndü, şimdi paraya para demiyor
Almanya'da uzun yıllar inşaat sektöründe çalıştıktan sonra memleketine dönüp kaz çiftliği kuran Elazığlı Edip Yıldırım, devlet desteğiyle kaz yavrusu üretimini 4 senede 100 kat artırdı.
Kovancılar ilçesi Tepebağ köyünden 1992'de Almanya'ya giderek 25 yıl inşaat sektöründe çalışan 3 çocuk babası 48 yaşındaki Yıldırım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbetçilere "Türkiye'de yatırım yapmaları" çağrısında bulunması üzerine 4 yıl önce memleketine dönüp, son teknoloji kuluçkahane ile kaz çiftliği kurdu.
Yüksek kapasiteli bir kuluçkahane kurmasına rağmen ilk yıl deneme amaçlı 1500 kaz yavrusu yetiştiren Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı hibe desteğiyle üretimini artırdı.
Yıldırım, çiftliğini yılda 150 bin yavru kaz üretimi yapan entegre bir tesis haline getirdi.
Tesiste üretilen kaz yavruları, bu yıl uygulamaya konulan "sözleşmeli üretim modeli" kapsamında, bölgede kaz yetiştiriciliği yapmak isteyen anlaşmalı çiftlik sahiplerine veriliyor.