Almanya'nın kalbi karanlığa gömüldü: 4 gün eğitime ara verildi
Almanya'nın başkenti Berlin'de sabotaj nedeniyle binlerce hane elektriksiz kaldı. Elektrik kesintisi nedeniyle eğitime 4 gün ara verildi.
Almanya'nın başkenti Berlin’de 45 bin hane ile 2 bini aşkın iş yerinin etkilendiği elektrik kesintisi sürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Berlin’in güneybatısını etkileyen elektrik kesintisine ilişkin soruşturma sürerken polis, nakil hatlarına zarar veren sabotajı aşırı solcu Volkan Grubu’nun üstlendiğini duyurdu. Polis, Berlin’de daha önce de birçok sabotaj eylemine karışan aşırı solcu Volkan Grubu hakkında da soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bu kapsamda Berlin polisi kablo yangınları ve kundaklamaya ilişkin bilgi sahibi olanların veya görgü şahitlerine çağrıda bulunarak kendileriyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu. Polis ayrıca gece ve gündüz elektrik kesintisinin olduğu bölgelerde görevli memurların sayısının da artırıldığını açıkladı.
Şüpheliler, düzenek yerleştirdiler
Berlin Enerji ve Kamu İşletmeleri Senatörü Franziska Giffey de şüphelilerin 5 yüksek gerilim ile 10 orta gerilim hattı kablosunun hasar gördüğü Teltow Kanalı üzerindeki köprüye kundaklama düzeneği yerleştirdiklerini açıkladı.
Alman ordusu destek verecek
Berlin Eyaleti İçişleri Senatörü Iris Spranger, Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerinin elektriksiz kalmasına neden olan kundaklamanın ardından Alman ordusunun bölgedeki halka destek vereceğini bildirdi. Spranger, tüm bölge halkına belli noktalarda sıcak içecek ve yiyecek sağlanacağını da bildirdi.