Almaz diye 130 bin lira fiyat verdi, sözünde dönemedi: Brandayı açınca aşık oldum
Antalya’da, fabrikadan çıktığı haliyle satın aldığı 1994 model Doğan SLX model 2 otomobiline gözü gibi bakıp aldığı günden bu yana hiç kullanmayan, içine ayakkabılarını çıkarıp giren, muayeneye bile çekici ile gönderen Abdullah Şimşek, aracı için gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi.
Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'nde oto yıkamacılık yapan 2 çocuk babası Abdullah Şimşek, 3 yıl önce parça ve boyası değişmeyen iki orijinal Doğan SLX marka otomobili satın aldı. Biri yeşil, diğeri bordo renkte olan otomobillerini aldığı günden bu yana kullanmayan Şimşek, özel yaptırdığı garajında araçlarına gözü gibi bakmaya başladı. Ayakkabılarını çıkarmadan binmediği araçlarının tozunu alan Şimşek, aracını muayeneye de kaza veya çizik oluşur düşüncesiyle binmeden çekiciyle gönderiyor.
ÇOCUKLARINA 'SATILMASIN' DİYE VASİYET ETMİŞTİ
Şimşek, daha önce araçların satılmaması ya da binilmemesi için iki çocuğuna vasiyette bulunduğunu belirtip, “Kesinlikle onların da satmasını ve binmesini istemiyorum. Eğer öyle bir şey yaparlarsa, öldüğümde mezarıma dahi gelmesinler. Bana değer vermediklerini sayarım” sözlerini sarf etmişti.
3 AY BOYUNCA ''SATMAM - ALIRIM'' ÇEKİŞMESİ
Son olarak, ilginç araba sevdasını haberlerden takip eden şans oyunu talihlisi Murat Tokmak, araçları görmek için Abdullah Şimşek’i ziyaret etti. Tokmak, otomobilleri görür görmez çok beğendi ve Şimşek’e bordo olan aracı almak istediğini söyledi.
İkili arasında 3 ay boyunca ‘satmam-alırım’ çekişmesi sonucu, Şimşek aracına normal değerinin üstünde 130 bin lira değer biçti. Tokmak ise fiyatı hemen kabul edip, aracı çekiciye yükleyip noterin yolunu tuttu.