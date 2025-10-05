ALTAY Tankı’nda ''başladı'' denilen seri üretim başladı mı, başlamadı mı ?
Geçtiğimiz ay başı yerli tankımız ALTAY tanı için seri üretimin başladığı açıklanmıştı. Ancak Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün BMC fabrikasına yaptığı ziyaretten yayınladığı fotoğraflar ve açıklama kafaları karıştırdı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'de yaptığı "Şu anda diyelim F-35 vs. Almayı beklediğimiz KAAN’ın motorları var şu anda bekliyor Amerikan Kongresi'nde. Onların lisansı durmuş durumda. Onların lisansını da hayata geçip motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin" açıklamasıyla ilgili tartışmalar sürerken şimdi de ALTAY tankıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, BMC’nin 5 Eylül’de ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın seri üretimine başlandığını duyurmasından 1 ay sonra tesisleri ziyaret edip bu ziyaretle ilgili fotoğraflarla birlikte tankın çok yakında üretime geçeceğini belirterek üretim hazırlıklarını incelediklerini duyurdu.
Hatırlanacağı gibi BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı 5 Eylül'de "artık seri üretime başladık" açıklamasını yapmıştuı.