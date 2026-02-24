  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Burdur'da gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada yolcu olan 23 yaşındaki R.Y. hayatını kaybederken sürücü eşi hastaneye kaldırıldı. Acı detay: Geçen Ağustos'ta evlenen genç çiftin kaza yaptığı otomobil, düğünlerinde de kullandıkları araçtı. Kamyon sürücüsü de gözaltına

Kaynak: İHA
Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı - Resim: 1

Burdur'da gece yarısı yaşanan trafik kazası, genç bir çiftin hayatını karartttı. Kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarpması sonucu 23 yaşındaki R.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü eşi O.Y. (22) ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

1 / 5
Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı - Resim: 2

Saat 01.00 sıralarında Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda gerçekleşen kazada O.Y.'ın idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüjdeki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, yolcu koltuğundaki eşi R.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

2 / 5
Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı - Resim: 3

Olayın en yürek sızlatan boyutu, kazanın detaylarında saklıydı. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz Ağustos ayında dünya evine giren genç çift, kaza gecesi binlerce düğün anısına tanıklık eden aynı otomobili kullanıyordu. R.Y.'ın yakınları kaza haberini duyunca olay yerine koşarken sinir krizi geçirdi.

3 / 5
Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı - Resim: 4

Kaza anında otomobili sıkıştırarak kazaya neden olduğu ileri sürülen kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 / 5