Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı
Burdur'da gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada yolcu olan 23 yaşındaki R.Y. hayatını kaybederken sürücü eşi hastaneye kaldırıldı. Acı detay: Geçen Ağustos'ta evlenen genç çiftin kaza yaptığı otomobil, düğünlerinde de kullandıkları araçtı. Kamyon sürücüsü de gözaltına
Burdur'da gece yarısı yaşanan trafik kazası, genç bir çiftin hayatını karartttı. Kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarpması sonucu 23 yaşındaki R.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü eşi O.Y. (22) ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Saat 01.00 sıralarında Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda gerçekleşen kazada O.Y.'ın idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüjdeki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, yolcu koltuğundaki eşi R.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın en yürek sızlatan boyutu, kazanın detaylarında saklıydı. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz Ağustos ayında dünya evine giren genç çift, kaza gecesi binlerce düğün anısına tanıklık eden aynı otomobili kullanıyordu. R.Y.'ın yakınları kaza haberini duyunca olay yerine koşarken sinir krizi geçirdi.
Kaza anında otomobili sıkıştırarak kazaya neden olduğu ileri sürülen kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.