Altı 6 aylık evli çifti ölüm ayırdı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Olayın en yürek sızlatan boyutu, kazanın detaylarında saklıydı. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz Ağustos ayında dünya evine giren genç çift, kaza gecesi binlerce düğün anısına tanıklık eden aynı otomobili kullanıyordu. R.Y.'ın yakınları kaza haberini duyunca olay yerine koşarken sinir krizi geçirdi.