Altıeylül’de 228 can dost sıcak yuva bekliyor; satın almayın, sahiplenin
Altıeylül’de hizmet veren Minik Patiler Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı, sokak hayvanlarına sunduğu yaşam koşulları ve sahiplendirme odaklı çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Ramazan Bayramında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Ece Nalbant, belediye yöneticileri, meclis üyeleri, ilçe örgütü temsilcileri ve çok sayıda hayvansever tesiste bir araya geldi.
Ziyaret boyunca barınakta yaşayan can dostlarla yakından ilgilenen heyet, tesisin genel işleyişi, bakım süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında Birim Müdürü Caner Çelik’ten kapsamlı bilgi aldı.
Gerçekleştirilen ziyarette, barınakta bulunan hayvanların kalıcı ve sıcak yuvalara kavuşmasının önemine dikkat çekilerek, vatandaşlara sahiplenme çağrısı yinelendi.
“Toplumda farkındalık oluşturmalıyız”
Ziyaret sırasında konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Altıeylül’de can dostlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamaları için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu tesis sadece bir barınak değil, aynı zamanda onların doğal yaşam alanı. Ancak en büyük temennimiz, burada yaşayan hayvanlarımızın kalıcı yuvalarına kavuşması. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız; lütfen satın almayın, sahiplenin.” dedi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise sahiplendirmenin önemine dikkat çekerek, toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı. Sarı “Burada gördüğümüz tablo hem umut verici hem de sorumluluk yüklüyor. Bu kadar güzel şartlarda bakılan can dostlarımızın gerçek yuvalarına kavuşması hepimizin görevi. Hayvan satın almak yerine barınaklardan sahiplenmek, hem onların hayatını değiştirir hem de toplumda duyarlılığı artırır.” diye konuştu.