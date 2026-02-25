Altıeylül’de Ramazan bereketi sofralara taşınıyor

Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını kapsamlı bir şekilde sürdürüyor. İlçe genelinde yürütülen “Evde İftar Hizmeti” kapsamında 288 hanede yaşayan toplam 488 vatandaşa her gün dört çeşit sıcak yemek hazırlanarak kapılarına kadar ulaştırılıyor.