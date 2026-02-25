Altıeylül’de Ramazan bereketi sofralara taşınıyor

  1. Anasayfa
Altıeylül Belediyesi, 2026 Ramazan ayında da sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Altıeylül genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında evlerinden çıkamayan, kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde iftar hizmeti sürdürülürken; gıda ve giyim yardımlarıyla da yüzlerce aileye destek sağlanıyor.

Altıeylül Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını kapsamlı bir şekilde sürdürüyor. İlçe genelinde yürütülen “Evde İftar Hizmeti” kapsamında 288 hanede yaşayan toplam 488 vatandaşa her gün dört çeşit sıcak yemek hazırlanarak kapılarına kadar ulaştırılıyor.

Titizlikle planlanan organizasyon çerçevesinde yemekler hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanırken, dağıtım süreci de düzenli ve kontrollü bir biçimde gerçekleştiriliyor.

Ramazan ayına özel sosyal destek çalışmaları yalnızca sıcak yemek hizmetiyle sınırlı kalmayıp ailelere gıda ve kıyafet desteği de sağlanıyor.

Altıeylül genelinde tespit edilen 1.487 aileye Halkkart aracılığıyla toplam 2 milyon 76 bin 500 TL tutarında gıda yardımı sağlandı. 

