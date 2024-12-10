Altıeylül'den Türk oryantring sporu için önemli adım: Konakpınar’a milli sporcu akını olacak
Altıeylül Belediyesi ve Türkiye Oryantring Federasyonu arasındaki bu adım, Türk Oryantring sporunun geleceğini güçlendirecek ve sporcuların ulusal ve uluslararası arenada daha başarılı olabilmesi için gerekli altyapıyı sağlayacak.
Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Altaş Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Kaplan, Altaş Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Kayatepe, Türkiye Oryantring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, Federasyon Disiplin Kurulu Üyesi Av. Mahmut Engin ve Milli Takım Baş Antrenörü Veysel Güler’in katılımı ile Altıeylül ilçesinde, Konakpınar Gençlik Merkezi, Türkiye Oryantring Federasyonu ile imzalanan önemli protokol sayesinde, artık milli takımlar ve kulüpler için özel bir kamp alanına dönüştürülüyor.
Bu işbirliği, Oryantring sporunun gelişimine büyük katkı sağlayacak ve sporculara profesyonel bir ortamda antrenman yapma imkânı sunacak. Altıeylül Belediyesi ve Türkiye Oryantring Federasyonu arasındaki bu adım, Türk Oryantring sporunun geleceğini güçlendirecek ve sporcuların ulusal ve uluslararası arenada daha başarılı olabilmesi için gerekli altyapıyı sağlayacak. Konakpınar, bu protokol ile Türk Oryantring sporunun önemli merkezlerinden biri haline geliyor.
Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, protokolün ardından yaptığı açıklamada: "Türkiye Oryantring Federasyonu ile birlikte Altıeylül ilçemizde bulunan Konakpınar Gençlik Merkezimizde Oryantring sporunun gelişmesi noktasında bir kamp yeri şeklinde anlaşmamız var. Bu konuda, öncelikle Oryantring sporuna gönül verenlere, milli takım düzeyindeki oyuncuları burada ağırlamaktan büyük bir keyif duyacağız.
Oryantring sporunun gelişmesi noktasında komutanımızın da bahsettiği sabit parkurlar gibi düzenlemelerle, milli takım düzeyindeki sporcularımızın ya da kulüp düzeyindeki sporcularımızın burada ciddi antrenmanlar yapması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ben bu anlaşmanın, öncelikle federasyonumuza, onlarla bağlı milli takım sporcularımıza, kulüp sporcularımıza hepsine hayırlı olmasını temenni ediyorum.