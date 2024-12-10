Altıeylül'den Türk oryantring sporu için önemli adım: Konakpınar’a milli sporcu akını olacak

Bu işbirliği, Oryantring sporunun gelişimine büyük katkı sağlayacak ve sporculara profesyonel bir ortamda antrenman yapma imkânı sunacak. Altıeylül Belediyesi ve Türkiye Oryantring Federasyonu arasındaki bu adım, Türk Oryantring sporunun geleceğini güçlendirecek ve sporcuların ulusal ve uluslararası arenada daha başarılı olabilmesi için gerekli altyapıyı sağlayacak. Konakpınar, bu protokol ile Türk Oryantring sporunun önemli merkezlerinden biri haline geliyor.