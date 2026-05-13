Altıeylül’e Avrupa’dan prestijli ödül... ''Yılın Partner Kuruluşu'' ödülü ikinci kez Altıeylül'ün
Altıeylül Belediyesi, Portekiz’in Cascais kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yıllık Koordinasyon Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen törende “Yılın Partner Kuruluşu” ödülüne layık görüldü. Programa Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ile Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı katıldı.
Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 2026 yılı “Avrupa Demokrasi Başkenti” ilan edilen Portekiz’in Cascais kentinde gerçekleştirilen “ACT NOW Mayors’ Conference 2026” toplantısında Altıeylül Belediyesi de yer aldı.
11-12 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen konferansta Avrupa’nın birçok önemli şehrinden belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcileri bir araya gelirken, Balıkesir’i ve Altıeylül’ü temsil eden Başkan Hakan Şehirli ile Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı çeşitli temaslarda bulundu.
Şehirlerin Geleceği Masaya Yatırıldı
Toplantılarda; küresel iklim kriziyle mücadele, dijital demokrasinin geliştirilmesinde yerel yönetimlerin rolü, afet durumlarında acil müdahale süreçleri, sürdürülebilir şehir planlaması ve çevreci belediyecilik anlayışı üzerine değerlendirmeler yapıldı. Altıeylül Belediyesi’nin çevre odaklı projeleri ve katılımcı belediyecilik anlayışı da uluslararası platformda anlatılırken, gelecekte iki şehir arasında geliştirilebilecek iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Program kapsamında Altıeylül heyeti, Cascais Belediye Başkanı Carlos Carreiras ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Mathieu Mori ile de bir araya geldi. Görüşmelerde yerel yönetimlerin demokratik süreçlerdeki rolü ve şehirlerarası iş birliklerinin önemi ele alındı. Program sonunda Avrupa Konseyi tarafından yürütülen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nda (ELDW) “Yılın Partneri” ödülü Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’ye teslim edildi.