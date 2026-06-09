Altın ABD'den gelecek habere odaklandı, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi!
Orta Doğu'daki gerilim ve Fed'in faiz artışı beklentileriyle dalgalanan altın piyasası, yarınki ABD enflasyon verilerine odaklandı. Ons altının 4331 dolar, gram altının 6429 TL seviyelerinde seyrettiği dönemde Finans Analisti İslam Memiş yatırımcıları uyardı. Memiş, 2026'nın altın toplama yılı olduğunu belirterek jeopolitik gerilimler sürdükçe dalgalanmaların devam edeceğini vurguladı.
Altın fiyatları, Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında yaşanan kırılgan ateşkes süreci ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) değişen faiz politikası beklentilerinin gölgesinde dalgalı bir seyir izliyor.
Küresel piyasalarda dünkü sert düşüşlerin ardından bugün toparlanma eğilimi gösteren altında, tüm gözler yarın TSİ 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi.
Piyasaların yön arayışında olduğu bu kritik süreçte, ons altın 4331 dolar, gram altın ise 6429 TL seviyelerinden işlem görürken; Finans Analisti İslam Memiş'ten altın yatırımcıları için çarpıcı piyasa değerlendirmeleri geldi.
Güçlü gelen ABD istihdam verileri, piyasalardaki faiz indirimi beklentilerini tersine çevirerek faiz artışı endişelerini tetikledi. Geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi öncesinde yüzde 30 seviyesinde olan Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimali, CME FedWatch verilerine göre şu anda yüzde 43 seviyesine kadar yükseldi. Yarın açıklanacak enflasyon verisinin, Fed'in atacağı adımları şekillendirmesi ve altın fiyatlarının kısa vadeli yönünü belirlemesi bekleniyor. Yaşanan belirsizlikler fiyatlara doğrudan yansıyor. Gün içerisinde ons altın en yüksek 4351 doları, en düşük ise 4313 doları gördü ve şu sıralar 4331 dolar bandında işlem görüyor. İç piyasada ise gram altın gün içinde 6452 TL ile 6394 TL arasında dalgalanarak şu an 6429 TL seviyelerinde alıcı buluyor.