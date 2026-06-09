Altın ABD'den gelecek habere odaklandı, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi!

Güçlü gelen ABD istihdam verileri, piyasalardaki faiz indirimi beklentilerini tersine çevirerek faiz artışı endişelerini tetikledi. Geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi öncesinde yüzde 30 seviyesinde olan Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimali, CME FedWatch verilerine göre şu anda yüzde 43 seviyesine kadar yükseldi. Yarın açıklanacak enflasyon verisinin, Fed'in atacağı adımları şekillendirmesi ve altın fiyatlarının kısa vadeli yönünü belirlemesi bekleniyor. Yaşanan belirsizlikler fiyatlara doğrudan yansıyor. Gün içerisinde ons altın en yüksek 4351 doları, en düşük ise 4313 doları gördü ve şu sıralar 4331 dolar bandında işlem görüyor. İç piyasada ise gram altın gün içinde 6452 TL ile 6394 TL arasında dalgalanarak şu an 6429 TL seviyelerinde alıcı buluyor.