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Altın alıp satacaklar dikkat: Kuyumcularda yeni uygulama başladı

Yeni yıl itibariyle kuyumcularda yeni dönem başladı. Artık 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu oldu.

Altın alıp satacaklar dikkat: Kuyumcularda yeni uygulama başladı - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanması ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirdi.

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Altın alıp satacaklar dikkat: Kuyumcularda yeni uygulama başladı - Resim: 2

 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kuyumcularda altın alım-satım işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getirildi.

 

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Altın alıp satacaklar dikkat: Kuyumcularda yeni uygulama başladı - Resim: 3

Suç yolu ile elde edilen gelirin aklanmasını engellemek ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla artık kuyumcular, 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik ibrazı talep edecek.

 

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Altın alıp satacaklar dikkat: Kuyumcularda yeni uygulama başladı - Resim: 4

Böylelikle, söz konusu tutarın üzerinde altın alınması ya da satılması durumunda söz konusu satış işlemi kayıt altına alınmış olacak.

 

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