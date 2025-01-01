Altın alıp satacaklar dikkat: Kuyumcularda yeni uygulama başladı
Yeni yıl itibariyle kuyumcularda yeni dönem başladı. Artık 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanması ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirdi.
1 / 5
1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kuyumcularda altın alım-satım işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getirildi.
2 / 5
Suç yolu ile elde edilen gelirin aklanmasını engellemek ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla artık kuyumcular, 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik ibrazı talep edecek.
3 / 5
Böylelikle, söz konusu tutarın üzerinde altın alınması ya da satılması durumunda söz konusu satış işlemi kayıt altına alınmış olacak.
4 / 5