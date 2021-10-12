Altın avcıları iş başında! Derelerden toplayıp servet kazanıyorlar
Doğada oldukça fazla olan ve Uludağ'da eski maden yataklarından kopup gelen altını arayanlar, derelerin getirdiği su kenarlarındaki toprakları eleyerek gram gram altın topluyor.
Bursa'da çok sayıda kişi doğadan altın toplayarak geçimini sağlıyor ya da ek gelir yaratıyor.
Bu işi yapan meraklılar geçmiş tecrübelerine dayanarak derelerde altının nerelerden çıkacağını tahmin edip, dere kenarlarındaki toprakları makine yardımıyla eliyor.
Günlük 1 ton 500 kilo toprak eleyen altın avcıları gram gram altın bulup hatırı sayılır kazanç elde ediyor. Kaçak olarak define kazarak altın arayanlara nispeten derelerden altın toplamanın yasal olduğunu belirten meraklılar; Türkiye'de bu işi yapan on binlerce kişinin bulunduğunu belirtiyor.
6 yıldır derelerde doğal altın aradığını ifade eden Emre Aydın, "Altın avcısıyım Bu işe 6 yıl önce hobi olarak başladım. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Bu sadece aramasını ve yerini bileceksin. Biz 6 yıllık tecrübemizle nerelerden çıktığını tespit edebiliyoruz" dedi.
6 YILDA 500 GRAM ALTIN
Bu işi hobi olarak devam ettirdiğini belirten Aydın, "Bu iş için makine aldık. Bu makine sayesinde günde 1 ton 500 kilo toprağı eleyebiliyoruz. Ben başka bir işte çalışıyorum hafta sonları 2 gün tatilim var, onu da altın arayarak değerlendiriyorum. Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın bulduğumuz oldu. 6 yıl içinde 500 gram altın topladım" dedi.