Altın birikiminde rekor! Türkiye'nin en çok altın alan şehirleri belli oldu
Türkiye'de bankalardaki altın mevduatı 2026'nın ilk çeyreğinde 699,1 tona ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. BDDK verilerine göre kişi başı ortalama altın mevduatı 41 bin TL'yi aşarken; İstanbul rakamsal büyüklükte, Rize ise oransal dağılımda lider oldu. İşte il il Türkiye'nin altın haritası...
Türkiye'de 2026 yılının ilk üç ayında, yatırımcıların bankalardaki altın hesaplarına ilgisi zirve yaptı. BDDK verilerine göre, bankacılık sistemindeki toplam altın mevduatı yaklaşık 3,6 trilyon TL büyüklüğe ulaştı. 86 milyonluk ülke nüfusuna oranlandığında, kişi başı ortalama altın birikimi 41 bin 854 TL olarak kayıtlara geçti.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Aralık 2025’te 616,5 ton olan bankalardaki altın miktarı, Mart 2026 itibarıyla 699,1 tona yükseldi. İlk çeyrekte %13,40 oranında artış gösteren altın hesapları, Şubat 2021’deki 685 tonluk eski rekoru geride bırakarak tarihi bir seviyeye ulaştı.
İSTANBUL ZİRVEDE
1,46 trilyon TL ile Türkiye'deki toplam altın mevduatının %35,5’ine sahip olan İstanbul, listenin başında yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir ve Antalya takip etti.
RİZE LİSTEYE DAMGA VURDU
Ancak oransal bazda ilginç bir tablo ortaya çıktı; toplam mevduatının %42'sini altında tutan Rize, Türkiye'nin en çok altın odaklı yatırım yapan ili oldu. En düşük altın mevduatı ise 1,8 milyar TL ile Ardahan'da kaydedildi.