Altın değil, sadece bir şişe içecek dağıttılar... İzdiham yaşandı!

Gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. İzdihamın bir vatandaşın dağıttığı sarı renkli içecekten almaya çalışan tamamına yakını kadınlardan oluşan kalabalık tarafından yaratıldığı anlaşıldı. "Dağıtımı yapan kişinin bir kadına, ‘Sana yok. Sana yok. Bu nasıl bir ahlaksızlık ya?” diye çıkışması dikkat çekti.