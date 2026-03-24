Altın düştü, kuyumcuya giden eli boş döndü! Esnaf vatandaşı inandıramadı
Bursa'da altın fiyatlarındaki düşüşü alım fırsatı olarak gören vatandaşlar kuyumcularda altın bırakmadı. Yoğun talebe yetişemeyen ve elindeki stokları tüketen bir kuyumcu esnafı, müşterilerini ikna edemeyince çareyi camına ''Vallahi billahi yok'' yazısı asmakta buldu.
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş Bursa'da ilginç manzaralara sahne oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, ellerindeki birikimi altına çevirmek için yarıştı.
Kuyumcu Ahmet Yasinkılıç’ın dükkanında gram ve çeyrek altınlar akşamı göremeden tükendi. Vatandaşların "altın stoklanıyor" şüphesine karşı çaresiz kalan esnaf, dükkan camına büyük harflerle "Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısını asmak zorunda kaldı.
Piyasadaki durumu özetleyen esnaf Yasinkılıç, "Sadece bizde değil, altın alacağımız tedarikçide bile altın kalmadı. Vatandaş inanmıyor, sakladığımızı düşünüyor. Artık yemin etmekten yorulunca çözümü bu yazıda bulduk," dedi.
Kameralara yansıyan görüntülerde, bir müşterinin ısrarla "Bir gram da mı yok?" sorusuna esnafın "Yok abi, olsa kendime ayırırım" diye yanıt vermesi dikkat çekti.