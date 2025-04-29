Altın düşüş trendine girdi mi? Uzman isim kısa ve orta vade için tahminini açıkladı

Peki altın fiyatlarında yön neresi? Büyük finans kuruluşları altındaki rekor serisinin ardından hedef fiyatlarını güncelledi. UBS, ons altın için tahminini 3 bin 500 dolara, Commerzbank 3 bin dolara, Deutsche Bank 3 bin 139 dolara, Goldman Sachs 3 bin 700 dolara, HSBC 3 bin 15 dolara ve Bank of America (BofA) 3 bin 63 dolara yükseltti.