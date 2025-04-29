Altın düşüş trendine girdi mi? Uzman isim kısa ve orta vade için tahminini açıkladı
Ekonomist Seltem İyigün, son günlerde değer kaybetmeye başlayan altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini paylaştı.
2025'te rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları zirveye yakın seviyelerde dalgalanmaya devam ediyor. Tarihi zirvesinden yüzde 5.5 aşağıda işlem gören ons altın 3 bin 303 dolar seviyesinde. Gram altın 4 bin 100 liradan, çeyrek altın 6 bin 774 liradan ve cumhuriyet altını ise 27 bin 812 liradan alıcı buluyor.
Gram altın yatırımcısına son 1 yılda yüzde 67, yılbaşından bu yana ise yüzde 37'lik getiri sağladı.
Peki altın fiyatlarında yön neresi? Büyük finans kuruluşları altındaki rekor serisinin ardından hedef fiyatlarını güncelledi. UBS, ons altın için tahminini 3 bin 500 dolara, Commerzbank 3 bin dolara, Deutsche Bank 3 bin 139 dolara, Goldman Sachs 3 bin 700 dolara, HSBC 3 bin 15 dolara ve Bank of America (BofA) 3 bin 63 dolara yükseltti.
YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Ekol TV yayınına katılan COFACE Türkiye Ekonomisti Seltem İyigün, ''Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?'' sorusuna yanıt verdi.