Altın düşüşe geçti, İslam Memiş yatırımcılara yol gösterdi! İşte kazandıran yöntem
Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 917 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tüyolar verdi ve sepet yapmanın önemine dikkat çekti.
Dün, ons altındaki yükselişle birlikte değer kazanan gram altını fiyatı 922 liraya ulaştı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlayarak 917 TL seviyesine geriledi. Çeyrek altın 1.474 liradan, Cumhuriyet altını ise 6.072 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı 1926 lira civarında hareket ediyor.
Piyasalarda Rusya- Ukrayna savaşı takip edilirken ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı.
Piyasaların bir bileni Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıya tüyolar verdi.
"2022 yılının zorlu ve karışık yıl olacağını paylaşmıştım" diyen İslam Memiş, "Bu öngörüm devam ediyor. 2022 yılında kripto paralar, emtialar, döviz beraber yarışacak. Ciddi anlamda kafa karışıklığı olacak." dedi.
Memiş sözlerine şöyle devam etti:
"Küresel piyasalarda son 6 aydır aynı hamlelerle, aynı düşüncelerle ortak karar açıklıyorlar. Aynı ağızdan geçici enflasyon söylemine ağırlık verdiler. Enflasyon tarafında endişelerim fazla. Mücadele kolay olmayacak ve yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum.