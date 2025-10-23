Altın fiyatları baş döndürüyor! Ünlü ekonomist ''Düşüş bitti mi?'' sorusuna yanıt verdi

Filiz Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Aşırı alım koşullarının da çok çok ötesine geçen bir hareket vardı. Son dönemde FOMO etkisiyle birlikte bu güdü aşlamadan önce temel nedenler altın ve gümüşü özellikle gümüş nisandan bu yana yükseliyor. Altında da Rusya-Ukrayna barışının olmaması, ABD'de de mahkemenin bu yüksek vergiler geçerli değildir demesi, Fed'den faiz indirimi beklentileri gibi birçok temel neden bir araya geldi. Altın yükseldi ve altın teknik olarak 3 bin 500 doları kırınca FOMO etkisi başladı. Yatırımcı kaçırmak istemediği için son 1,5 aylık yükselişi irrasyonel yani FOMO etkisi. Hem ETF hem de fiziki altın da güçlü yükseliş var.