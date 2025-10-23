Altın fiyatları baş döndürüyor! Ünlü ekonomist ''Düşüş bitti mi?'' sorusuna yanıt verdi
Son iki gündür sert düşen altın fiyatları yeniden yönünü yukarı çevirdi. Peki düşüş bitti mi? Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüş için kritik seviyeleri açıkladı.
Altın fiyatları kar satışlarının etkisiyle sert düşüş yaşadı. İki gün süren düşüşün ardından tepki alımlarıyla birlikte ibre yukarı döndü. Dün 4 bin 4 dolara kadar çekilen ons altın, bugün 4 bin 120 dolar civarında hareket ediyor.
Dün gram altın 5 bin 400 lirayı gördükten sonra yeniden 5 bin 550 liranın üzerine çıktı. Kapalıçarşı'da gram altın 5 bin 889 liradan satılıyor.
Yatırımcılar ise ''Altın fiyatlarında düşüş bitti mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Sözcü TV'de Para, Politika ve Hayat programına katılan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarındaki hareketliliği değerlendirdi. Eryılmaz, altın için kritik seviyeleri açıkladı.
Filiz Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle:
"Aşırı alım koşullarının da çok çok ötesine geçen bir hareket vardı. Son dönemde FOMO etkisiyle birlikte bu güdü aşlamadan önce temel nedenler altın ve gümüşü özellikle gümüş nisandan bu yana yükseliyor. Altında da Rusya-Ukrayna barışının olmaması, ABD'de de mahkemenin bu yüksek vergiler geçerli değildir demesi, Fed'den faiz indirimi beklentileri gibi birçok temel neden bir araya geldi. Altın yükseldi ve altın teknik olarak 3 bin 500 doları kırınca FOMO etkisi başladı. Yatırımcı kaçırmak istemediği için son 1,5 aylık yükselişi irrasyonel yani FOMO etkisi. Hem ETF hem de fiziki altın da güçlü yükseliş var.