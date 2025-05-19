  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Altın fiyatları baş döndürüyor; yön bir kez daha değişti!

Altın fiyatları baş döndürüyor; yön bir kez daha değişti

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 4 bin liranın üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Altın fiyatları baş döndürüyor; yön bir kez daha değişti - Resim: 1

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olarak bilinen ve geçen hafta son 6 ayın en kötü performansını gösteren altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. 

1 / 8
Altın fiyatları baş döndürüyor; yön bir kez daha değişti - Resim: 2

Türkiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bugün piyasalar kapalı olsa da uluslararası piyasada altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor.

2 / 8
Altın fiyatları baş döndürüyor; yön bir kez daha değişti - Resim: 3

ABD ile Çin arasındaki ek vergi savaşlarıyla alevlenen ancak 2 ülke arasındaki gerilimin düşmesiyle birlikte geri çekilen altın fiyatları yeni haftaya tekrar yükselişle başladı.

3 / 8
Altın fiyatları baş döndürüyor; yön bir kez daha değişti - Resim: 4

Piyasa analistleri ise altın fiyatlarının artık doyum noktasına ulaştığını ve bir süre daha hafif iniş çıkışlarla düşüş eğilimini sürdüreceğini belirtiyor.

4 / 8