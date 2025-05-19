Altın fiyatları baş döndürüyor; yön bir kez daha değişti
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 4 bin liranın üzerinde tutunmaya çalışıyor.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olarak bilinen ve geçen hafta son 6 ayın en kötü performansını gösteren altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.
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Türkiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bugün piyasalar kapalı olsa da uluslararası piyasada altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor.
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ABD ile Çin arasındaki ek vergi savaşlarıyla alevlenen ancak 2 ülke arasındaki gerilimin düşmesiyle birlikte geri çekilen altın fiyatları yeni haftaya tekrar yükselişle başladı.
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Piyasa analistleri ise altın fiyatlarının artık doyum noktasına ulaştığını ve bir süre daha hafif iniş çıkışlarla düşüş eğilimini sürdüreceğini belirtiyor.
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