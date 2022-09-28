Altın fiyatları düştü, kuyumcular hareketlendi

"Gram altın sene sonu bin 400 TL'ye çıkabilir"

Fed’in faiz politikasından kaynaklı altında düşüşün olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Yahya Yurtseven, “Bu rakamlar altında dip seviyeler. Dünyada fiziki altın da sorun var. Fedin faiz kararlarını durdurmasıyla altında büyük bir yükseliş bekliyoruz. Son iki yıldır bu seviyeleri görmedi ons altın. Buralar bana göre alım yerleri. Ons altın bin 620 seviyelerinde geziyor kırarsa burayı bin 580 dolarları görebiliriz. Buralardan bir atağa geçebilir. Şu anda gram ve ziynet altında aşırı bir talep var. Gram altın şu anda 990 TL, çeyrek bin 620 TL, yarım 3 bin 220 TL, tam altın ise 6 bin 470 TL’den işlem görüyor. Sene sonu altını ben bin 400 TL olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.