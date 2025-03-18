Altın fiyatları fena coştu! Rekorların ardı arkası kesilmiyor
Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Gram altın 3 bin 580 lirayı test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi altın bir rekor daha kırdı.
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Güne pozitif başlayan ons altın yüzde 1'lik artışla 3 bin 30 dolardan işlem görüyor.
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Gram altın ise 3 bin 580 lirayı test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
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Çeyrek altın 5 bin 890 liradan, cumhuriyet altını ise 24 bin 271 liradan satılıyor.
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