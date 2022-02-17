Altın fiyatları için 3 maddelik kritik uyarı! 2022 tahminleri açıklandı
Analistler altın fiyatlarının bu yıl, geçen yıla kıyasla genel olarak yatay olacağını tahmin etse de yatırımcılara 3 maddelik kritik uyarıda bulundu.ediliyor...
Altın fiyatları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine dair korkuların hafiflemesi üzerine güvenli liman cazibesinin sekiz ayın zirvesi olan 1880 dolardan sert bir düşüş yaşayarak 1850 dolar seviyelerine çekilmişti.
Yatırımcılar Fed’in ne kadar şahinleşebileceğine ilişkin ipuçları yakalamak amacıyla dün FOMC toplantına odaklanırken, toplantı tutanaklarında enflasyon riskinin yukarı yönlü olduğu ve enflasyonun yüksek kalması halinde daha hızlı bir faiz artış patikasının gerekebileceği açıklandı.
Ayrıca yetkililerin varlık alımlarının yakın zamanda tamamlanması gerektiği görüşünü de koruduğu belirtilen tutanaklarda, üyelerin çoğunun varlık alımlarının geçen yıl aralık ayında açıklanan takvime göre azaltılmaya devam edilmesini ve mart ayının ilk yarısında sona erdirilmesinden yana olduğu kaydedildi.
London Bullion Market Association (LBMA) kısa süre önce yıllık değerli metal tahmin anketini yayınladı. Genel olarak, rapor 2022’de altın konusunda tarafsız.