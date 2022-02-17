Altın fiyatları için 3 maddelik kritik uyarı! 2022 tahminleri açıklandı

Yatırımcılar Fed’in ne kadar şahinleşebileceğine ilişkin ipuçları yakalamak amacıyla dün FOMC toplantına odaklanırken, toplantı tutanaklarında enflasyon riskinin yukarı yönlü olduğu ve enflasyonun yüksek kalması halinde daha hızlı bir faiz artış patikasının gerekebileceği açıklandı.