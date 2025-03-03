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Altın fiyatları için dünyanın dev finans kuruluşundan yeni tahmin

İsviçre bankası UBS, altın fiyatları için güncel tahminlerini açıkladı. Ocak ayında yayımladığı raporda altının ons fiyatının 2 bin 850 doları görebileceğini tahmin eden bankanın Mart ayının ilk altın tahmin raporu dikkat çekti.

Altın fiyatları için dünyanın dev finans kuruluşundan yeni tahmin - Resim: 1

2025'in başlangıcından bu yana rekor üstüne rekor kıran ancak son 1 haftadır düşüş eğilimindeki altın fiyatları için İsviçre bankası UBS'den dikkat çeken bir tahmin geldi.

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Altın fiyatları için dünyanın dev finans kuruluşundan yeni tahmin - Resim: 2

Uluslararası piyasalarda altın ons başına 2 bin 869 dolar seviyesinde işlem görürken, gümüşün fiyatı 31,3 dolar olarak kaydedildi.

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Altın fiyatları için dünyanın dev finans kuruluşundan yeni tahmin - Resim: 3

Küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altın ve gümüş fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen temel faktörler olmaya devam ediyor.

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Altın fiyatları için dünyanın dev finans kuruluşundan yeni tahmin - Resim: 4

Devam eden altın rallisinde bir konsolidasyon ve küresel sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma beklediğini belirten UBS ise altının bu yıl 3 bin dolara ulaşacağına dair tahminini değiştirmediğini fakat risk durumunda metalin 3 bin 100 ila 3 bin 200 dolara kadar yükselebileceğini açıkladı.

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