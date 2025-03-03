Altın fiyatları için dünyanın dev finans kuruluşundan yeni tahmin

Devam eden altın rallisinde bir konsolidasyon ve küresel sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma beklediğini belirten UBS ise altının bu yıl 3 bin dolara ulaşacağına dair tahminini değiştirmediğini fakat risk durumunda metalin 3 bin 100 ila 3 bin 200 dolara kadar yükselebileceğini açıkladı.