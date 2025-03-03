Altın fiyatları için dünyanın dev finans kuruluşundan yeni tahmin
İsviçre bankası UBS, altın fiyatları için güncel tahminlerini açıkladı. Ocak ayında yayımladığı raporda altının ons fiyatının 2 bin 850 doları görebileceğini tahmin eden bankanın Mart ayının ilk altın tahmin raporu dikkat çekti.
2025'in başlangıcından bu yana rekor üstüne rekor kıran ancak son 1 haftadır düşüş eğilimindeki altın fiyatları için İsviçre bankası UBS'den dikkat çeken bir tahmin geldi.
Uluslararası piyasalarda altın ons başına 2 bin 869 dolar seviyesinde işlem görürken, gümüşün fiyatı 31,3 dolar olarak kaydedildi.
Küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altın ve gümüş fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen temel faktörler olmaya devam ediyor.
Devam eden altın rallisinde bir konsolidasyon ve küresel sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma beklediğini belirten UBS ise altının bu yıl 3 bin dolara ulaşacağına dair tahminini değiştirmediğini fakat risk durumunda metalin 3 bin 100 ila 3 bin 200 dolara kadar yükselebileceğini açıkladı.