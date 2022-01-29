Altın fiyatları için ''ezber bozan'' uyarı
Tüm dünyanın yakından takip ettiği altın fiyatları için uzmanlardan peş peşe analizler gelmeye devam ediyor. İşte analistlerin altın fiyatları için güncel uyarı ve tahminleri...
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde tahvil faizlerinin düşmeye devam etmesi ve yatırımcıların Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin endişeler üzerine güvenli liman metaline yatırım yapmak istemesiyle, Kasım ayının ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 1853 doları görmüştü.
Ancak Fed’in 26 Kasım akşamı açıkladığı varlık alımlarının Mart ayı başlarında sona erdirilmesi kararı ve faiz artırımlarına 16 Mart'ta yapılacak FOMC toplantısıyla başlayacağının sinyalini vermesiyle sarı metalde sert düşüş yaşandı.
Kıdemli analist Jim Wyckoff şu teknik seviyelere dikkat çekerek, “Boğaların bir sonraki yukarı yönlü fiyat hedefi, Şubat vadeli kontratlarını 1.825 dolardaki katı direncin üzerinde kapatmak. Ayıların bir sonraki kısa vadeli aşağı yönlü fiyat hedefi, vadeli işlem fiyatlarını Aralık’ın düşüğü 1.753 dolardaki sağlam teknik desteğin altına itmek. İlk direnç bugünün yükseği 1.798,40 dolarda ve ardından 1.800 dolarda görülüyor. İlk destek gecenin en düşük seviyesi olan 1.778,80 dolarda ve ardından 1.775 dolarda görülüyor” dedi.
Analist Ross Norman da altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Hem boğalar hem de ayılar, son altın fiyat hareketlerinden eşit derecede hüsrana uğrayacak” diye konuştu. Analist, doların gücünün ve artan faizlerin altını baskıladığını ekleyerek, “Piyasa, fiyata dev bir mıknatıs gibi davranan 1.800 dolar seviyesine bakıyor gibi görünüyor. Ve bu noktada gezinmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.