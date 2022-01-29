Altın fiyatları için ''ezber bozan'' uyarı

Analist Ross Norman da altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Hem boğalar hem de ayılar, son altın fiyat hareketlerinden eşit derecede hüsrana uğrayacak” diye konuştu. Analist, doların gücünün ve artan faizlerin altını baskıladığını ekleyerek, “Piyasa, fiyata dev bir mıknatıs gibi davranan 1.800 dolar seviyesine bakıyor gibi görünüyor. Ve bu noktada gezinmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.