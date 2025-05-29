Altın fiyatları için korkulan oldu: Altın alıp satacaklar ne yapacağını şaşırdı
2025 yılında rekor kırmaya doyamayan altın fiyatları Mayıs ayı itibariyle düşüşe geçerken Türkiye'de bankalar ile kuyumcular arasındaki "makas farkı" olarak adlandırılan alım/satım fiyatlarındaki fark da yeniden açılmaya başladı.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan altın fiyatlarında geri çekilme sürerken Mayıs ayına yükselişle başladıktan sonra düşüşe geçen altın fiyatları 1 ileri 2 geri seyrinde düşüş eğilimini sürdürüyor.
Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri devam ederken, 2025 yılında rekor kırmaya doyamayan ancak Mayıs ayında düşüş eğilimine giren altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Dolar kuru 39 TL, Euro ise 45 TL sınırında seyrine devam ederken altın fiyatları ise adeta baş döndürüyor. Mayıs ayının ilk yarısında son 6 ayın en kötü performansını gösteren altın fiyatları ayın ikinci haftasında kayıplarını telafi etse de bu hafta yeniden düşüşe geçti.
Altın fiyatlarındaki düşüş hız kazanırken Türkiye'de altın alım ve satış fiyatları arasındaki makas farkı da büyüyor. Uzmanlar, bankalarda bu farkın yüzde 10’u bulduğunu belirtirken, kuyumcularda ise 100 liraya kadar çıkabildiğine dikkat çekiyor. Bazı kuyumcular, altını 4 bin 230 liradan satarken, aynı altını 4 bin 150 liradan alıyor.
Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, “Altın stokları az olduğu için kuyumcular makas farkını 50 ila 100 liraya kadar yükseltti” dedi.