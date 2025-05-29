Altın fiyatları için korkulan oldu: Altın alıp satacaklar ne yapacağını şaşırdı

Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri devam ederken, 2025 yılında rekor kırmaya doyamayan ancak Mayıs ayında düşüş eğilimine giren altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Dolar kuru 39 TL, Euro ise 45 TL sınırında seyrine devam ederken altın fiyatları ise adeta baş döndürüyor. Mayıs ayının ilk yarısında son 6 ayın en kötü performansını gösteren altın fiyatları ayın ikinci haftasında kayıplarını telafi etse de bu hafta yeniden düşüşe geçti.