Altın fiyatları için kritik uyarı! Çarşamba'ya dikkat

Başta ABD'de olmak üzere küresel ölçekte yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde de etkili olmaya devam ediyor. Cuma gün ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi. Beklentilerin aksine enflasyonun yükseliş eğilimini koruması, Fed'in agresif şahin politikalarına öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle piyasalarda risk iştahını düşürdü.