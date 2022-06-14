Altın fiyatları için kritik uyarı! Çarşamba'ya dikkat
Altın ve dolar fiyatları ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyonun beklentileri aşmasının ardından bu hafta çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına odaklandı.
Başta ABD'de olmak üzere küresel ölçekte yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde de etkili olmaya devam ediyor. Cuma gün ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi. Beklentilerin aksine enflasyonun yükseliş eğilimini koruması, Fed'in agresif şahin politikalarına öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle piyasalarda risk iştahını düşürdü.
Söz konusu gelişme tahvil piyasalarında da satış baskısını artırırken, bazı varlıklarda getiri eğrisinin tersine dönmesi resesyon korkularının güçlenmesine sebep oldu. Buna göre, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,20 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, 3, 5, 10 ve 30 yıllık ABD tahvil faizlerinde getiri eğrisi tersine dönerek resesyon riskini fiyatlamaya başladı.
Öte yandan, Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık politika faizi artışı ihtimali tekrar fiyatlamalara dahil oldu. Para piyasalarında bu hafta yapılacak toplantıda yüzde 25 ihtimalle Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla 75 baz puan faiz artışına gidebileceği fiyatlanırken, temmuz ayında yapılacak toplantıda 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 53 seviyesine çıktı.
Altın fiyatları ise son üç haftadır 1.850 dolar civarında seyrediyordu. Cuma gününün başlarındaki yoğun satış baskısından sonra destekten seken sarı metal dramatik bir toparlanma yaşadı. Ancak altının ons fiyatı yeni haftada yüzde 0,4 düşüşle 1.865 dolardan değerleniyor.