Altın fiyatları için piyasanın gerçek bileni kuyumculardan kritik uyarı
Değerli metaller piyasasının gerçek bir bileni olan kuyumcular rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için tahminlerini açıkladı. Piyasanın gerçek bilenlerinden kritik bir uyarı geldi.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş ivmesi daha da hızlanırken Dolar, Euro ve altın rekor üstüne rekor kırarak zirve yolculuğuna tam gaz devam ediyor.
Döviz kurlarında uzun süredir devam eden yükseliş seçimlerin ardından hızlanırken, yeni kabinenin açıklanmasıyla ortodoks politikalara dönüş yapılacağı ve döviz kurlarının üzerindeki baskının azalacağı beklentileri de artış gösterdi.
Dolar/TL bugün 23,36 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırdı. Euro/TL de 25,47 seviyesine gelerek bir kez daha zirve yeniledi. Dolar kuru, seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesindeydi. Dolar ve Euro'nun yükselişleriyle Türk Lirası'nın (TL) değer kaybı yüzde 7'nin üzerine çıktı.
Döviz kurlarında yükseliş devam ederken, altın fiyatları da tarihi zirvesini güncelledi.
Ons altın ve dolar/TL’de aynı dönemde yaşanan yükselişler, gram altının 1.463 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmasını sağladı.
Düğün sezonun da açıldığı bu günlerde altının yükselişe geçtiğini söyleyen Niğde Kuyumcular Derneği Başkanı Tamer Erdem, vatandaşlara altın konusunda uyarılarda bulundu.