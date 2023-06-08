Altın fiyatları için piyasanın gerçek bileni kuyumculardan kritik uyarı

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş ivmesi daha da hızlanırken Dolar, Euro ve altın rekor üstüne rekor kırarak zirve yolculuğuna tam gaz devam ediyor.

Döviz kurlarında uzun süredir devam eden yükseliş seçimlerin ardından hızlanırken, yeni kabinenin açıklanmasıyla ortodoks politikalara dönüş yapılacağı ve döviz kurlarının üzerindeki baskının azalacağı beklentileri de artış gösterdi.