Altın fiyatları için yeni rekor beklentisi... Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı
Ağustos ayına kadar tarihinin en güçlü rallisine imzasını atarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan ancak Eylül ayı itibariyle düşüşe geçen altın fiyatları için ünlü ekonomist Doç. Dr. FilizEryılmaz "gram altın 6 bin TL'ye ulaşabilir" diyerek kritik seviyeleri açıkladı.
2025 yılındaki tarihinin en güçlü rallisine imzasını attıktan sonra düşüş eğilimine girse de ara ara tepki yükselişleriyle dikkat çeken altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde düşüşünü sürdürürken ünlü ekonomist Doç. Dr. FilizEryılmaz katıldığı canlı yayında altın fiyatları için dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Altın için yeni tarihi zirve vurgusunda bulunan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Gümüş 57.3–57.5 dolar kritik direnç bölgesinde. Üzeri kalıcılık 62.5–63 hedefini getirir" derken altın için ise kritik direnç seviyesini açıkladı.
Ons altının 4 bin 242 dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ons altında 4 bin 280 dolar seviyesi için "çok önemli bir direnç" derken "Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, altın yeniden eski tarihi zirvesini zorlayabilir" ifadelerini kullandı.
Gram altında ise 5794 TL seviyesinin görüldüğünü belirten Doç. Dr. Filiz Eryılmaz,"5850 TL üzerindeki tutunmalarda, gram altının 6000 TL’ye doğru hareket etmesi mümkün. Yani her iki tarafta da bu direnç seviyelerinin kırılıp kırılmaması kritik. Bu dirençlerin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, hem ons hem gram altında hareket belirgin olabilir" diyerek altın yatırımcılarını heyecanlandıracak açıklamayı yaptı.