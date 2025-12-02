Altın fiyatları için yeni rekor beklentisi... Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı

Gram altında ise 5794 TL seviyesinin görüldüğünü belirten Doç. Dr. Filiz Eryılmaz,"5850 TL üzerindeki tutunmalarda, gram altının 6000 TL’ye doğru hareket etmesi mümkün. Yani her iki tarafta da bu direnç seviyelerinin kırılıp kırılmaması kritik. Bu dirençlerin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, hem ons hem gram altında hareket belirgin olabilir" diyerek altın yatırımcılarını heyecanlandıracak açıklamayı yaptı.