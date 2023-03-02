Altın fiyatları için yeni tahmin
Yeni yıla hızlı bir yükselişle başladıktan sonra düşüşe geçen altın fiyatları için yatırımcının en çok merak ettiği "altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi" sorusu yanıt buldu.
Altın fiyatları, bu yılın en düşük seviyelerine göre iki günlük bir toparlanma kaydettikten sonra ABD ekonomisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) ile ilgili yeni sinyallere odaklanarak düşüşe geçmişti.
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken ‘düşecek mi, yükselecek mi?’ diye merak edenler için Troy Kıymetli Maden Ticaret AŞ, “Kıymetli Madenler 2023 Yılı Beklentileri” raporunda dikkat çeken tahminler yer aldı.
Raporda yatırımcıların “güvenli liman” olarak kabul ettikleri altının geçen yıl bu rolünü gerçekleştiremediği ancak bu yıl ons bazında 2.000 doları aşarak yeni bir rekor seviyeye çıkmasının beklendiği kaydedildi.
Raporda ayrıca 2023’ün gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin getirileri anlamında pozitif bir yıl olacağı savunuldu.