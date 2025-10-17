Altın fiyatları uçuşa geçince düğünlerin yeni takısı gümüş oldu

Son dönemde gümüşe olan talebin dikkat çekici biçimde arttığını söyleyen Günaltay, "İnsanlar artık gümüşü sadece takı olarak değil, birikim aracı olarak da görüyor. Çocuğunun kumbarasındaki harçlıklarla bile gümüş almak isteyen müşterilerimiz oluyor. Aylığından artan küçük meblağları bile gümüşe yatırmak isteyenler var. Bu da piyasada ciddi bir hareketlilik oluşturdu" ifadelerini kullandı.