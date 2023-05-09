Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi ? İşin uzmanı açıkladı
İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, güvensizliğin olduğu fakat likidite krizinin olmadığı bir ortamda altın açısından bir sorun görmediğini aktardı.
Bloomberg HT’ye konuk olan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, yarın açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu verileri öncesinde altın fiyatlarının genel görünümü hakkında fikirlerini paylaştı.
Buna göre Manukyan, altının pozitif bir seyir içerisinde olmaya devam edeceğini belirttiği konuşmasında, yüksek bir enflasyon verisi gelmesi halinde ise piyasaya satış gelebileceğini söyledi.
Ancak Manukyan, her durumda reel faiz artışının sona erdiği, merkez bankalarının alımlarına devam ettiği ve Çin’in altın stokunu artırmayı sürdürdüğü bir ortamda altın açısından genel bir sorun görmediğinin de altını çizdi.
Manukyan ayrıca altın fiyatlarında genel bir baskıdan bahsedebilmek için 2008’de yaşanan bankacılık krizine benzer bir likidite sorununun yaşanması gerektiğini belirtti.