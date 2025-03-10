Altın fiyatlarında baş döndüren hareketlilik
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatlarında bir süredir devam eden yatay seyir geçen haftaki gelişmelerin ardından hareketlendi.
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Ons altın 2 bin 956 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördükten sonra 2 bin 909 dolardan haftayı kapattı. Gram altın 3 bin 412 lira, çeyrek altın 5 bin 679 lira ve cumhuriyet altını 23 bin 345 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 14.4'lük getiri sağladı.
Haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı yükselişle başlayarak 3 bin 421 liradan işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı adımlar dünya genelinde küresel ticaret sahnesini gererken hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli liman olarak bildiği altın fiyatları da bu gelişmelerden etkileniyor.
Analistler, ticaret savaşlarına dair artan endişeler ve dolar endeksindeki zayıflamanın güvenli liman varlıklara talebi artırdığını belirtirken altının ons fiyatında 2 bin 930 dolar direnç, 2 bin 900 dolar ise destek seviyesi olarak belirlenmiş durumda.