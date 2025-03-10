Altın fiyatlarında baş döndüren hareketlilik

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Ons altın 2 bin 956 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördükten sonra 2 bin 909 dolardan haftayı kapattı. Gram altın 3 bin 412 lira, çeyrek altın 5 bin 679 lira ve cumhuriyet altını 23 bin 345 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 14.4'lük getiri sağladı.