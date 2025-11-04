Altın fiyatlarında düşüş hız kesmişken İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı
Tarihinin en güçlü rallisine imzasını atarak zirve rekorunu kırdıktan sonra geri çekilen altın fiyatlarındaki çalkantılı seyir devam ederken, para piyasaları ve değerli metaller uzmanı İslam Memiş, hem zirveden satmayıp hala elinde altın tutanların hem de "bu fiyattan altın alınır mı" diye soranların sorularına yanıt verdi.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatlarında tarihin en hızlı rallisinin ardından başlayan düşüş ara ara tepki yükselişleriyle devam ederken, değerli metaller ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerini açıkladı.
Altın fiyatları rekor rallinin ardından düşüş eğiliminde ara ara tepki yükselişleri gösterse de Bir yandan ABD Merkez Bankası FED'in faiz adımları beklentileri diğer yandan ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının yankılarıyla altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor.
Hatırlanacağı gibi ABD Merkez Bankası'nın (Fed), geçen hafta bu yıl ikinci kez faiz indirmiş ancak Başkan Jerome Powell yeni bir indirimin “kesin olmadığını” vurgulamıştı. Aralık ayında bir faiz indirimi olasılığı yüzde 90'dan yüzde 65'e kadar geriledi.
Dünyanın dört bir yanından uluslararası finans kuruluşları, altındaki rallinin kaldığı yerden devam etmek için geri sayımın sürdüğünü belirtirken yatırımcının güvenli limanı altında devam eden düşüş eğilimi özellikle küçük yatırımcının kafasını karıştırıyor.