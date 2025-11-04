Altın fiyatlarında düşüş hız kesmişken İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı

Hatırlanacağı gibi ABD Merkez Bankası'nın (Fed), geçen hafta bu yıl ikinci kez faiz indirmiş ancak Başkan Jerome Powell yeni bir indirimin “kesin olmadığını” vurgulamıştı. Aralık ayında bir faiz indirimi olasılığı yüzde 90'dan yüzde 65'e kadar geriledi.