Altın fiyatlarında fren tutmuyor, rekor serisi devam ediyor
Hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yükselişine hız kesmeden devam ediyor. Gram altın gün içerisinde 7 bin 400 liranın üzerine gördü.
Altın fiyatları, jeopolitik belirsizlikler, doların değer kaybı ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik beklentiler öncesinde yükselişine devam ediyor.
Hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kıran ons altın, 5 bin 312 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın ise 7 bin 414 TL ile rekor tazeledi.
Gümüş fiyatları da aynı şekilde ralliye devam ediyor. Ons gümüş 117,73 dolara yükselerek rekor kırdı. Gram gümüş 164 lira 25 kuruşa yükselerek tarihi zirvesini yukarı taşıdı.
ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının ilk faiz kararını çarşamba günü TSİ 22.00’de açıklayacak. Piyasalarda genel beklenti, Fed'in bu hafta politika faizini yüzde 3,5 ila 3,75 aralığında sabit tutacağı yönünde.
Faizin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılırken, Powell’ın açıklamaları yakından takip edilecek.