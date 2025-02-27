Altın fiyatlarında ibre tersine döndü: İşte düşüşün nedeni

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerle ilgili açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri artırmaya devam ediyor. Trump, gümrük vergileri konusunda Avrupa Birliği'ne yüzde 25'lik vergi uygulamayı planladıklarını belirterek, "Avrupa Birliği, ABD'yi ekonomik olarak yok etmek için kuruldu ve bunu iyi başardılar. Ancak artık ABD çıkarlarını koruyacağız" dedi.