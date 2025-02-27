Altın fiyatlarında ibre tersine döndü: İşte düşüşün nedeni
2024 yılında yatırımcısını üzmeyen altın, 2025 yılına da güçlü başladı. Altın fiyatları yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırdı. Ancak doların değer kazanması ve Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle birlikte altın fiyatları yeniden düşüşe geçti.
Yatırımcının güvenli limanı altın, doların değer kazanması ve Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle birlikte yönünü aşağı çevirdi.
Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerle ilgili açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri artırmaya devam ediyor. Trump, gümrük vergileri konusunda Avrupa Birliği'ne yüzde 25'lik vergi uygulamayı planladıklarını belirterek, "Avrupa Birliği, ABD'yi ekonomik olarak yok etmek için kuruldu ve bunu iyi başardılar. Ancak artık ABD çıkarlarını koruyacağız" dedi.
ALTINDA SERT DÜŞÜŞ
Güne 2 bin 916 dolardan başlayan ons altın, yüzde 1'e yakın düşüş kaydederek 2 bin 890 dolara çekildi.
Gram altın ise 3 bin 462 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra yeniden 3 bin 400 liranın altına geriledi. Gram altın saat 14.30 itibariyle 3 bin 390 liradan alıcı buluyor.