Altın fiyatlarında korkulan oldu! Rüzgar tersine döndü
Son dönemde eski zirvesini geçmekte zorlanan altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi. Peki gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...
İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması ve dün açıklanan ABD büyüme ve işsizlik verilerinin ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Ayrıca ABD’nin diğer ülkelerle yapabileceği olası ticaret anlaşmalarına yönelik beklentiler, piyasalardaki baskının bir miktar hafiflemesine yol açtı.
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ONS ALTINDA SON DURUM
Güne 3 bin 327 dolardan başlayan ons altında düşüş yüzde 1'i aştı. Saat 12.30 itibariyle ons altın 3 bin 287 dolara çekildi.
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GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 4 bin 213 liradan, çeyrek altın 6 bin 900 liradan ve cumhuriyet altını ise 28 bin 387 liradan satılıyor.
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GÜMÜŞ DE DÜŞÜŞE GEÇTİ
Altınla birlikte gümüş fiyatları da düşüşe geçti. Gram gümüş yüzde 1.70'lük düşüşle 46 lira 10 kuruşa geriledi.
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