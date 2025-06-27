Altın fiyatlarında korkulan oldu! Rüzgar tersine döndü

İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması ve dün açıklanan ABD büyüme ve işsizlik verilerinin ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Ayrıca ABD’nin diğer ülkelerle yapabileceği olası ticaret anlaşmalarına yönelik beklentiler, piyasalardaki baskının bir miktar hafiflemesine yol açtı.