Altın fiyatlarında uzmanların yeni tahminlerinin gölgesinde çifte rekor geldi
Bir taraftan ABD ile Çin arasındaki ekonomik savaşın diğer yandan ortadoğudaki kanlı savaşın etkileriyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için UBS, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, BofA'nın ardından Citi de yeni beklentilerini açıklarkeni altın fiyatlarındaki rekor serisi de devam ediyor...
ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi kararlarıyla sarsılan küresel piyasalar, Çin'den ABD'ye karşı vergi misillemesi gelince bir anda karışmıştı. Tüm dünyayı etkileyen bu ek vergi depremine ortadoğuda ABD ve İsrail'in İran, Suriye ve Filistin hakkında yaptıkları savaş yönlü ortak açıklamalar sonrasında hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatlarındaki rekor serisi aralıksız devam ediyor.
Altındaki yükselişte doların zayıflaması da etkili oldu. Dolar endeksinin üç yılın en düşük seviyesine gerilemesi, altının diğer para birimlerine göre daha cazip hale gelmesini sağladı. Piyasalar ayrıca jeopolitik gelişmeleri de fiyatlamaya devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizini yüzde 42,5 seviyesinden yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından güvenli liman altın yeni haftaya da yeni rekorlarla başladı.
Analistler, altının kısa vadede aşırı alım bölgesine girmiş olabileceğini ancak teknik göstergelerin yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Altında bir sonraki hedef olarak 3.500 dolar seviyesi gösteriliyor.