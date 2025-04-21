Altın fiyatlarında uzmanların yeni tahminlerinin gölgesinde çifte rekor geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi kararlarıyla sarsılan küresel piyasalar, Çin'den ABD'ye karşı vergi misillemesi gelince bir anda karışmıştı. Tüm dünyayı etkileyen bu ek vergi depremine ortadoğuda ABD ve İsrail'in İran, Suriye ve Filistin hakkında yaptıkları savaş yönlü ortak açıklamalar sonrasında hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatlarındaki rekor serisi aralıksız devam ediyor.