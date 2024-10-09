Altın fiyatlarında yeni gelişme: Tüm dengeler değişebilir!
Altın fiyatları için kritik öneme sahip olan Fed faiz kararı yarın açıklanacak. Altın fiyatlarında son günlerde düşüş yaşanırken uzmanlar altınla ilgili yıl sonu tahminlerini güncelledi. İşte detaylar...
Bu hafta küresel piyasalarda odak noktası ABD’den gelecek enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları olacak. Son Fed toplantısında faiz indirimlerinde oy çokluğu yaşanmış ve iş gücü piyasasındaki güç kaybı vurgulanmıştı. Fed üyelerinin son açıklamalarında, istihdam büyümesindeki yavaşlamadan kaçınmak için "dengeli bir yaklaşım" benimseme eğilimi dikkat çekti.
ABD ENFLASYONU AÇIKLANIYOR
Açıklanan makroekonomik veriler, ABD ekonomisinde ısınmanın sürdüğüne işaret ederken, resesyon endişeleri de önemli ölçüde azaldı. Bu kapsamda Fed’in faiz politikasında bir değişiklik yapması beklenmezken, yarın açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri önem taşıyor.
İş gücü piyasasında dengelenme sağlanması ve enflasyonla mücadele konusundaki beklentiler, bu verinin sonuçlarını daha kritik hale getiriyor. Piyasa beklentilerine göre, manşet TÜFE’nin yüzde 2,5’ten yüzde 2,3’e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise yüzde 3,2 seviyesinde sabit kalması öngörülüyor.
ABD'den gelecek enflasyon verilerinin ardından Fed’in faiz politikasında nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Piyasalar, açıklanacak verilerin ışığında Fed’in bir sonraki adımını belirlemesini yakından takip edecek.