Altın fiyatlarında yeni gelişme: Tüm dengeler değişebilir!

Bu hafta küresel piyasalarda odak noktası ABD’den gelecek enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları olacak. Son Fed toplantısında faiz indirimlerinde oy çokluğu yaşanmış ve iş gücü piyasasındaki güç kaybı vurgulanmıştı. Fed üyelerinin son açıklamalarında, istihdam büyümesindeki yavaşlamadan kaçınmak için "dengeli bir yaklaşım" benimseme eğilimi dikkat çekti.