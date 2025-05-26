Altın fiyatlarında yeni rekor gelir mi? Uzman isim ''Cesaret istiyor'' diyerek uyardı

Altın aslında bu son haftalardaki düşüşünde o 90 günlük Çin'le Amerika arasındaki bir dinlenme süreci vardı ya, o dinlenme süreciyle aslında düşmüştü. Artık o 3 ay sonra sonlanıyor. Belki Citi Bank'ın tahmini de buna dayanıyor olabilir. Ticaret ve tarife savaşlarında tahmin edilemeyen bir sürecin içerisindeyiz. Bunlar muhtemelen ve tabii ki jeopolitik riskler, bir türlü Rusya Ukrayna sürecinde de pozitif bir süreç göremedik.