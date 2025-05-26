Altın fiyatlarında yeni rekor gelir mi? Uzman isim ''Cesaret istiyor'' diyerek uyardı
Altın fiyatları bir aşağı bir yukarı hareketine devam ederken yatırımcıların gözü uzmanlara çevrildi. Para piyasaları uzmanı Şirin Sarı katıldığı yayında, ''Altında yeni rekorlar gelir mi?'' sorusuna yanıt verdi. Ons altının 3 bin 200 doların üzerinde kaldığı sürece yeni rekorların görülebileceğini belirten Sarı, bir de uyarıda bulundu. Uzman isim, ''Artık altının payı gittikçe azalıyor. Bu seviyelerden altın almak da biraz cesaret istiyor açıkçası.'' diye konuştu.
Yatırımcının güvenli limanı altın haftaya satıcılı başladı. Ons altın yüzde 0,78'lik düşüşle 3 bin 332 dolara çekildi. Gram altın 4 bin 169 liradan, çeyrek altın 6 bin 831 liradan ve cumhuriyet altını 28 bin 95 liradan satılıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle yatırımcılar ''Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.
CİTİ'DEN ONS ALTIN TAHMİNİ
ABD merkezli dev banka Citi, ons altın için yeni hedef fiyat verdi. Banka 3 ay içerisinde ons altının tarihi zirvesi olan 3 bin 500 dolar seviyesini test edeceğini öngörüyor.
UZMANINDAN ALTIN YORUMU
CNN Türk yayınında konuşan para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, Citi'nin altın fiyatlarıyla ilgili tahminini değerlendirdi. Sarı şu ifadeleri kullandı: ''Citi, 3500 zirvelerinin 3 ay içerisinde yeniden geçilmesini bekliyor. Şimdi ticaret savaşları yeni bir dönem açtı dünyada ekonomik anlamda. Nereye evrilebilecek? Hangi riskleri getirecek bize bunu tahmin edemiyoruz. İşte tahmin edemediğimiz noktada altın bir yatırım aracı olarak hep kenarda durmaya devam edecek muhtemelen. O yüzden yeni rekorların gelmesi bekleniyor. Evet, kısa vadeli düşüşler gelebilir. Hatta geçtiğimiz haftalarda da 3200 doların altını test etmişti altın ama altında kapanış yapamamıştı. Özellikle yatırımcıların takip edeceği seviye yakından ons altında 3.200 dolar seviyesi. Eğer 3200'ün altında kapanışlar olursa satışlar derinleşebilir. Burada dikkatli olmakta fayda var.
Altın aslında bu son haftalardaki düşüşünde o 90 günlük Çin'le Amerika arasındaki bir dinlenme süreci vardı ya, o dinlenme süreciyle aslında düşmüştü. Artık o 3 ay sonra sonlanıyor. Belki Citi Bank'ın tahmini de buna dayanıyor olabilir. Ticaret ve tarife savaşlarında tahmin edilemeyen bir sürecin içerisindeyiz. Bunlar muhtemelen ve tabii ki jeopolitik riskler, bir türlü Rusya Ukrayna sürecinde de pozitif bir süreç göremedik.