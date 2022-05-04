Altın fiyatlarında yön neresi? İslam Memiş'ten kritik tahmin: ''Her şey hazırlandı''
Fed'in faiz kararı öncesi altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altında 900 lira seviyesinin altına gerilerken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ''Her şey hazırlandı. Aşağıda yer yok. Yukarısı için hazırlık var'' dedi.
Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Altın fiyatları ve dolar kurunu etkileyecek faiz kararına ilişkin piyasalar, 50 baz puanlık faiz artışı bekliyor.
Fed'in faiz kararı öncesi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatları, gümüş fiyatı ve dolar kuru için sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Bayram nedeniyle piyasalar kapalı ama altın fiyatları için bugün ve yarın önemli. Önümüzde FED’in faiz artışı var. Altın yorumu ile bilinen İslam Memiş’ten FED öncesi uyarılar geldi. İslam Memiş, “Siz bayramı bayram tadında geçirin, rahat olun. Küresel piyasalarda neler olacağını Mayıs’ta göreceğiz.” uyarısında bulundu.
İslam Memiş’in paylaşımları şöyle:
“Altın ve gümüş için değer kaybetti diye üzülenler olmuş. 880 lira desteği aşağı yönlü kırılamadı. Kırılsa bile geçerli olan bant aralığı 850-900 lira.