Altın fiyatlarında yön neresi? İslam Memiş'ten kritik tahmin: ''Her şey hazırlandı''

Bayram nedeniyle piyasalar kapalı ama altın fiyatları için bugün ve yarın önemli. Önümüzde FED’in faiz artışı var. Altın yorumu ile bilinen İslam Memiş’ten FED öncesi uyarılar geldi. İslam Memiş, “Siz bayramı bayram tadında geçirin, rahat olun. Küresel piyasalarda neler olacağını Mayıs’ta göreceğiz.” uyarısında bulundu.