Altın fiyatlarındaki düşüş büyük yükselişin habercisi mi? Yıl sonu için bomba tahmin
ABD-İsrail ve İran arasında başlayan savaşın ardından beklenen yükselişi gerçekleştiremeyen değerli metaller düşüşe geçti. Altın ve gümüş fiyatlarındaki geri çekilme sonrası yatırımcıların gözü yeniden değerli metallere çevrildi.
Küresel finans dünyası, Orta Doğu’da derinleşen İsrail-ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı’nın kapanma riskiyle birlikte tarihin en kritik virajlarından birine girdi. Enerji fiyatlarındaki sert yükselişe rağmen değerli metallerde yaşanan kısa süreli geri çekilmeler, uzmanlar tarafından "yeniden fiyatlanma süreci" olarak tanımlanıyor.
Savaşın ilk aşamasında 5 bin 200 dolar seviyelerini test eden ons altın, son günlerde 5 bin dolar sınırının altına geriledi. Gümüş ise 26,79 dolar seviyelerine kadar çekildi. Bu tabloyu değerlendiren DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yatırımcıları sakin olmaya davet ederek; "Jeopolitik risk dönemlerinde görülen bu geri çekilmeler, genellikle daha büyük bir sıçramanın hazırlığıdır" dedi.
Finans sisteminin 1970’lerden bu yana temel taşı olan petrodolar sistemi, alternatif ödeme yöntemleriyle sarsılıyor. İran’ın enerji ticaretinde Yuan kullanımına geçiş kolaylığı sağlaması, dolara olan küresel bağımlılığın sorgulanmasına neden oluyor. Kitiş, uluslararası kurumların zayıfladığı bu belirsizlik ortamında altının yeniden sistemin merkezine yaklaştığını vurguladı.
Enerji krizi ve resesyon kapıda
Petrol fiyatlarındaki artışın sadece bir maliyet sorunu olmadığını belirten uzmanlar, küresel ekonominin kırılgan bir zeminde ilerlediğine dikkat çekiyor. Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarındaki güvenlik riskleri, dünyayı yeni bir ekonomik daralma (resesyon) tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir.