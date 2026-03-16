Altın fiyatlarındaki düşüş büyük yükselişin habercisi mi? Yıl sonu için bomba tahmin

Savaşın ilk aşamasında 5 bin 200 dolar seviyelerini test eden ons altın, son günlerde 5 bin dolar sınırının altına geriledi. Gümüş ise 26,79 dolar seviyelerine kadar çekildi. Bu tabloyu değerlendiren DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yatırımcıları sakin olmaya davet ederek; "Jeopolitik risk dönemlerinde görülen bu geri çekilmeler, genellikle daha büyük bir sıçramanın hazırlığıdır" dedi.