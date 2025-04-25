Altın fiyatlarındaki düşüşü bilen İslam Memiş'ten yeni uyarı

Memiş'in açıklamaları şu şekilde:

"Düşüş bekliyorduk tabi ki yani son bir aydır özellikle vatandaşları altın yatırımcıları panik olmaması noktasında. Bu fiyatlamaların köpük olduğu ve çok şişik olduğu noktasında sık sık yazılarımız vardı. Yine bu uyarılarımız geçerli. Şu an için gram altın 4 bin 146 lira seviyesinde bu hafta 4 bin 350 lira seviyesine kadar yükselmişti. Yani 200 liradan fazla bir sert düşüş gördük haftalık bazda. Ons altın şu anda 3 bin 300 dolar seviyesinde ama bu hafta 3.500 dolara kadar yükselmişti. 200 dolar civarında sert bir düşüş gördük.