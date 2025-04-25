Altın fiyatlarındaki düşüşü bilen İslam Memiş'ten yeni uyarı
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. Daha önce düşüş beklediğini belirten ve yatırımcıları uyaran piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini paylaştı.
2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. Ons altın yüzde 2'lik kayıpla 3 bin 281 dolara geriledi. Gram altın 4 bin 57 liraya, çeyrek altın 6 bin 732 liraya ve cumhuriyet altını 27 bin 646 liraya düştü. Peki, uzun bir süredir yükseliş trendinde olan ve yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Bu sorunun yanıtı ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş'ten geldi.
Haber Global yayınına bağlanan İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Daha önce düşüş beklediğini ve yatırımcıları uyardığını hatırlatan Memiş, düşüşün biraz daha devam etmesini beklediğini söyledi. Memiş, gram altın için kritik seviyeleri vererek bu düşüşün alım fırsatı olacağını ifade etti.
Memiş'in açıklamaları şu şekilde:
"Düşüş bekliyorduk tabi ki yani son bir aydır özellikle vatandaşları altın yatırımcıları panik olmaması noktasında. Bu fiyatlamaların köpük olduğu ve çok şişik olduğu noktasında sık sık yazılarımız vardı. Yine bu uyarılarımız geçerli. Şu an için gram altın 4 bin 146 lira seviyesinde bu hafta 4 bin 350 lira seviyesine kadar yükselmişti. Yani 200 liradan fazla bir sert düşüş gördük haftalık bazda. Ons altın şu anda 3 bin 300 dolar seviyesinde ama bu hafta 3.500 dolara kadar yükselmişti. 200 dolar civarında sert bir düşüş gördük.
Tabi bu düşüşlerin nedeni Trump'ın açıklamalarının biraz daha yumuşak tonda olması. Yani Trump dedi ki; "Çin'e karşı vergiler yüzde 145. Çok yüksek bunu düşüreceğim." Diğer yandan FED Başkanı Powell ile arasında gerginlikler vardı. ''İstifa etsin'', ''ezik'' gibi ifadeler kullanmıştı. Bu hafta da dedi ki; "Görevden almayacağım".