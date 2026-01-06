Altın fiyatlarını etkileyen 4 neden ve yastık altındaki dudak uçuklatan altın miktarı belli oldu
Tüm dünyada hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın 2026 yılına da 2025 yılındaki yükseliş trendinin içinde girerken Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas hem altın fiyatlarını etkileyen 4 maddeyi hem de yastık altı olarak tanımlanan "bireysel yatırımcının elindeki altın miktarını açıkladı.
Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas, CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven’e verdiği röportajda, Venezuela’da yaşanan gelişmelerle birlikte 2026’ya güçlü bir jeopolitik risk başlığıyla girildiğini hatırlatırken dünya genelinde yastık altı olarak tabir edilen altının miktarını açıkladı.
Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas Jeopolitik Risk Endeksi (GPR) üzerinden yapılan analizlere göre, endekste yaşanan 100 puanlık artışın altın fiyatlarında kısa vadede yaklaşık yüzde 2,5’lik bir yükselişe yol açtığını belirtti.
Artigas’a göre jeopolitik gelişmelerin altın üzerindeki etkisi yalnızca anlık fiyat tepkileriyle sınırlı değil.
"“Eğer yaşanan şoklar küresel ekonomi, ticaret akışları ya da finansal piyasalar üzerinde kalıcı etkiler yaratıyorsa, altın üzerindeki destek de daha uzun soluklu oluyor" diyen Artigas, son birkaç yılda altının güçlü performansında jeopolitiğin belirleyici rol oynadığını ifade etti.