Altın fiyatlarının gerçek bir bilenleri kuyumcular açıkladı: ''Kıtlık başladı!''
Başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerin bir gün yeni rekor seviyelerine yükselip ertesi gün aniden geri çekilmesiyle çalkalanan piyasalarda şimdi de gram altın kıtlığı yaşanıyor...
2025 yılını zirvede kapattıktan sonra 2026 yılında da rekor üstüne rekor kıran ancak jeopolitik gelişmeler sonrasında hızla düşen, tepki yükselişleriyle çalkantılı bir seyre giren altın ve gümüşte artık hem yatırımcıların hem de piyasaların gerçek bir bileni olan kuyumcuların kafası karışmış durumda.
Özellikle hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirle birlikte piyasada altın kıtlığı yaşandığı özellikle gram altının bulunamadığı ortaya çıktı.
CNN Türk'ün mikrofon uzattığı kuyumcu esnafı da özellikle küçük yatırımcının daha çok gram altına yöneldiğini belirtirken piyasada gram altın bulmanın zorlaştığını duyurdu.
Kuyumcu Veysi Amcalar "Bu sıra o kadar çok talep var ki artık rafineri onları karşılayamıyor" dedi. Kuyumcu Soner Memiş de "Her gün arıyoruz ama maalesef yani bulamıyoruz. Darphaneden de soruyoruz, piyasadan da soruyoruz" şeklinde konuştu.