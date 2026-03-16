Altın için alım fırsatı mı? Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın için yeni hedefini açıkladı
Orta Doğu'daki gerilimler ve yükselen petrol fiyatları altın üzerinde satış baskısı yaratmaya devam ediyor. Ons altın 5.000 dolar direncinin altına gerilerken, piyasa uzmanı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz yatırımcıları uyardı. FED faiz kararı öncesi altında beklenen destek noktaları neler? Uzman isim, ons için 4.900-5.000 dolar, gram altın için ise 7.000 TL seviyelerine dikkat çekerek uzun vadeli birikim için kritik ipuçları verdi.
Orta Doğu'daki savaş ve jeopolitik risklerin brent petrol fiyatlarını 100 doların üzerinde tutması, küresel piyasalarda "yüksek enflasyon ve faiz" endişelerini yeniden alevlendirdi. Bu durum, güvenli liman olarak görülen altını baskı altına alarak, ons fiyatının 5.000 dolar kritik desteğinin altına gerilemesine yol açtı.
ABD dolar endeksinin son 4 ayın zirvesine yaklaşması ve 2 yıllık tahvil getirilerinin yükselmesi, altına olan talebi zayıflattı. Piyasalar, bu hafta çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararına kilitlenmiş durumda. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki artışın ABD enflasyonunu katılaştırma riskine ve FED’in faiz indirimi planlarını erteleme olasılığına dikkat çekiyor.
Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasaların yılın büyük bölümünde faizlerin sabit kalacağını fiyatladığını belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
FED beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “FED’in çarşamba günü faizleri %98,1 oranında sabit bırakması beklenmektedir. Bu beklenti nisan için %94,1 ve haziran için de %76,2 seviyesinde bulunuyor. Yani yılın büyük bir bölümünde faizlerin sabit kalacağı fiyatlanıyor” diyerek; petrol fiyatlarındaki artışın ABD'de enflasyonu tetikleme riskinin, FED’in de faiz indirimi planlarını rafa kaldırmasına sebep olduğunu aktardı.