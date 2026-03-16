Altın için alım fırsatı mı? Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın için yeni hedefini açıkladı

FED beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “FED’in çarşamba günü faizleri %98,1 oranında sabit bırakması beklenmektedir. Bu beklenti nisan için %94,1 ve haziran için de %76,2 seviyesinde bulunuyor. Yani yılın büyük bir bölümünde faizlerin sabit kalacağı fiyatlanıyor” diyerek; petrol fiyatlarındaki artışın ABD'de enflasyonu tetikleme riskinin, FED’in de faiz indirimi planlarını rafa kaldırmasına sebep olduğunu aktardı.