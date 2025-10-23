Altın için çok konuşulacak senaryo: ''İki katına çıkabilir''
JPMorgan stratejistleri, altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir tahminde bulundu. Uzmanlara göre, yatırımcıların hisse senetlerine karşı korunmak amacıyla altına yönelmesi halinde altın fiyatının iki katına çıkabileceği belirtildi.
Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken dev finans kuruluşları tahminlerini güncellemeye devam ediyor. JPMorgan stratejistleri, yatırımcıların hisse senetlerine karşı korunmak için altına yönelmesinin fiyatları üç yıl içinde yüzde 110’a kadar artırabileceğini öngörüyor.
ForInvest'in aktardığına göre, Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan ekibi, altın fiyatlarındaki son düşüş perakende yatırımcıların değil, vadeli işlemlerde kâr realizasyonu yapan algoritmik fonların hareketlerinden kaynaklandığını belirtti.
Bankacılık dışı yatırımcıların portföylerinde altına ayırdıkları payın şu anda yüzde 2,6 seviyesinde olduğu belirtilirken, bu oranın yüzde 4,6’ya çıkması durumunda fiyatların iki katına çıkabileceği hesaplanıyor.
Goldman Sachs ise 2026 sonu için altın fiyat hedefini 4.900 dolar/ons seviyesinde koruyarak, merkez bankaları ve kurumsal yatırımcılardan gelen güçlü talebin sürdüğünü vurguluyor.