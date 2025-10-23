Altın için çok konuşulacak senaryo: ''İki katına çıkabilir''

Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken dev finans kuruluşları tahminlerini güncellemeye devam ediyor. JPMorgan stratejistleri, yatırımcıların hisse senetlerine karşı korunmak için altına yönelmesinin fiyatları üç yıl içinde yüzde 110’a kadar artırabileceğini öngörüyor.