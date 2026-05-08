Altın mı, TL mi, döviz mi, borsa mı ? Türkiye'de enflasyonu yenen tek yatırım belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı finansal yatırım araçları reel getiri oranlarını açıkladı. BIST 100 endeksi, hem Yİ-ÜFE hem de TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan tek araç oldu. Altın, dolar ve euro ise Nisan ayında enflasyonun altında kalarak yatırımcısına kaybettirdi. İşte mevduat faizinden külçe altına, Nisan ayının tüm kazanç ve kayıp tabloları.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında finansal yatırım araçları arasında reel getiri sağlayan tek adres borsa oldu. Diğer tüm yatırım araçları, enflasyon karşısında değer kaybederek yatırımcısını üzdü.
Nisan ayında yatırımcısının yüzünü güldüren tek araç BIST 100 endeksi oldu. Borsa, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,05, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,04 oranında reel getiri sağlayarak ayın şampiyonu ilan edildi.
Nisan ayı, döviz ve altın yatırımcısı için kayıpların yaşandığı bir dönem olarak kayıtlara geçti. TÜFE ile indirgendiğinde en çok kaybettiren yatırım araçları şu şekilde sıralandı:
Külçe Altın: %7,76 kayıp
Amerikan Doları: %2,75 kayıp
DİBS: %2,55 kayıp
Euro: %1,69 kayıp
Mevduat Faizi (Brüt): %1,05 kayıp
Yİ-ÜFE verileri baz alındığında da tablo değişmedi. Üretici fiyatları karşısında külçe altın %6,85, dolar %1,80 ve euro %0,73 oranında yatırımcısının alım gücünü düşürdü. Sabit getirili araçlardan mevduat faizi %0,08 gibi sınırlı bir kayıp yaşatırken, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,60 oranında kaybettirdi.