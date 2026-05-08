Altın mı, TL mi, döviz mi, borsa mı ? Türkiye'de enflasyonu yenen tek yatırım belli oldu!

Nisan ayı, döviz ve altın yatırımcısı için kayıpların yaşandığı bir dönem olarak kayıtlara geçti. TÜFE ile indirgendiğinde en çok kaybettiren yatırım araçları şu şekilde sıralandı:

Külçe Altın: %7,76 kayıp

Amerikan Doları: %2,75 kayıp

DİBS: %2,55 kayıp

Euro: %1,69 kayıp

Mevduat Faizi (Brüt): %1,05 kayıp