Altın neden yükseliyor sorusu yanıt buldu: İşte tarihi rallinin arkasındaki sebep
Ağustos ayından bu yana tarihinin en güçlü rallisiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarındaki yükselişin arkasındaki neden ortaya çktı.
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın yaklaşık 2 aydır aralıksız olarak yükselişini sürdürerek tarihinin en güçlü rallisine imzasını attı. Altın fiyatlarındaki yükseliş hala devam ederken her gün yeni bir rekor daha kırıldı.
Ortadoğudaki ateşkes ile de sakinlemeyen altın fiyatları ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışması, ABD hükümetinin kapanışına ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimlerine hazırlanması beklentilerinin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.
Analistler, altının yükselişinin “yapısal faktörler tarafından desteklendiğini ve yüksek fiyatların muhtemelen sürdürüleceğini” belirtirken her gün yeni bir zirveye imzasını atan altın fiyatları hem küçük hem de büyük yatırımcıların sıkı takibindeyken bu yükseliş altına neden güvenli liman dendiğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
Altındaki rekor serisi aralıksız devam ederken yurt içi ve yurtdışı piyasa analistleri ile uluslararası finans kuruluşları da altında ara ara "kâr satışları" nedeniyle geri çekilmeler olsa da yükselişin sürmesini beklediklerini sık sık tekrar ediyor.