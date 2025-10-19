Altın neden yükseliyor sorusu yanıt buldu: İşte tarihi rallinin arkasındaki sebep

Analistler, altının yükselişinin “yapısal faktörler tarafından desteklendiğini ve yüksek fiyatların muhtemelen sürdürüleceğini” belirtirken her gün yeni bir zirveye imzasını atan altın fiyatları hem küçük hem de büyük yatırımcıların sıkı takibindeyken bu yükseliş altına neden güvenli liman dendiğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.